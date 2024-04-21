На Авдеевском направлении ВСУ сдержали 32 атаки.

Россия свирепствует на фронте: украинские защитники за сутки сдержали 115 атак. Это почти на десяток боев больше, чем фиксировалось накануне (прошлым утром Генштаб ВСУ сообщил о 102 столкновениях).

В новом отчете ведомства отмечается, что немалая часть атак пришлась на Авдеевское, Бахмутское и Новомихайловское направления - там враг пытался продавить оборону ВСУ 32, 28 и 25 раз соответственно.

В целом Россия нанесла 15 ракетных и 63 авиационных ударов по Украине. В дополнение реализовала 109 обстрелов из РСЗО для атаки населенных пунктов и позиций, где дислоцируются ВСУ. Артиллерию для обстрелов оккупанты направили против 120 н. п. Украины, отмечает Генштаб.

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В районе Авдеевского направления бои прошли возле н. п. Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении наша армия противостояла врагу в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Клещеевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Новопавловском направлении события разворачивались в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Купянском направлении атак почти не было (фиксируются 2 попытки РФ продавить позиции ВСУ у Стельмаховки).

На Лиманском направлении было 10 боевых столкновений в районе населенного пункта Терны (Донецкая область).

На Ореховском направлении Россия 4 раза атаковала в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении фиксируют 3 безуспешные атаки продавить позиции ВСУ.

Авиация Украины за минувшие сутки реализовала удары по 8 районам дислокации войск России. Ракетные войска направили огонь по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава оккупантов, 1 складу боеприпасов, 1 средству противовоздушной обороны, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники РФ.

Российские потери в Украине - новая статистика

Утром Генштаб ВСУ также обнародовал статистику по российским потерям в Украине по состоянию на 21 апреля. За сутки оккупантов "отминусовали" на 950 захватчиков. Общие потери военных врага достигли 459 530 человек.

Среди уничтоженной техники за последние боевые сутки - 38 дронов, 16 танков, 23 боевые бронированные машины, 4 средства ПВО и тому подобное.

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