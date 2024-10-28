Лакийчук считает, что готовиться к обороне надо, но основное направление удара остается на Донбассе.

Сейчас внимание приковано, в том числе на Запорожье, где российская оккупационная армия, по мнению многих специалистов, собирается атаковать областной центр. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук считает, что это может быть намеренной дезинформацией со стороны РФ. Об этом он высказался в эфире "Эспрессо".

Лакийчук уточнил, что не все специалисты центра имеют одинаковое мнение о возможности российского наступления на Запорожье.

"Одни считают, что это вполне реальная перспектива, в то же время такую информацию разгоняют Z-блогеры, которые заявляют, что наступление на Запорожском направлении должно начаться где-то в конце ноября. Однако, я и ряд моих коллег считает, что это может быть сознательной дезинформацией в России с целью отвлечь наши силы от направлений главных ударов", - сказал он.

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Лакийчук заявил, что готовиться к обороне надо, однако, по тем силам и средствам, которые концентрируют россияне и которые они имеют, основное направление их удара остается на Донбассе.

"И характер тех действий они совершенствуют, они пытаются разрезать нашу оборону...", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на события на направлениях Часового Яра, Угледарском и Покровском, которые остаются основными:

"Но для того, чтобы реализовать наступление на Покровском направлении, ключом к этому является Кураховское... Прорыв к Кураховскому водохранилищу - он разрезает нашу линию обороны на две обособленные части - южную, условно говоря, Времовское направление, Угледар... И северную часть - между Угледарским выступом и собственно Курахово. И здесь враг имеет тоже значительные успехи на Селидовском участке".

Возможное наступление РФ на Запорожье - что известно

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что оккупанты до конца 2024 года имеют задачу отбить у ВСУ те территории Запорожской области, которые украинские военные освободили в 2023 году. Также он ответил, находится ли под угрозой захвата город Запорожье в ближайшие месяцы.

В то же время OSINT-аналитик Клемент Молин сообщил, что российские захватчики развивают наступление в Донецкой области, в то время, как Украина возводит новые фортификационные сооружения вокруг Покровска и к востоку от Запорожья.

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