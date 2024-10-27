ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вблизи Запорожья (фото)

Кроме того, аналитики заметили возведение новых оборонительных рубежей под Покровском.

Россия развивает наступление в Донецкой области. Зато Украина возводит новые фортификационные сооружения.

Как сообщил OSINT-аналитик Клемент Молин в социальной сети X, украинская армия сейчас строит новые оборонительные рубежи вокруг города Покровск и к востоку от Запорожья.

"Относительно фортификационных сооружений, украинская армия сейчас создает новые рубежи, вокруг Покровска и на восток от Запорожья", - отметил эксперт.

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Ситуация на Покровском направлении

Вражеская пехота просачивается в город Селидово с восточных окраин, но ВСУ держат оборону.

В Национальной гвардии отметили, что Силы обороны выбивают россиян, не давая им закрепляться в городе, устанавливать наблюдательные или огневые позиции.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, ситуация в Селидово переросла в стадию критической - и, скорее всего, Силам обороны придется покидать город.

При этом пресс-офицер 15 бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов отмечал, что россияне пока не стирают Селидово с лица земли, потому что, вероятно, хотят в будущем задействовать его для наступления на Покровск.

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