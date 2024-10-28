Сейчас угрозы прорыва российских захватчиков в город Запорожье нет, говорит Коваленко.

Российские захватчики до конца текущего года имеют задачу отбить у Сил обороны Украины те территории Запорожской области, которые украинские защитники освободить в 2023 году. Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, у него спросили, видит ли он угрозу на Запорожском направлении, поскольку военные говорят о накоплении российскими захватчиками там сил.

"Да, для российского командования стоит четкая задача до конца этого года выйти на те границы, взять под контроль те территории, которые были освобождены во время контрнаступления Сил обороны Украины летом 2023 года. То есть, речь идет о Роботинском выступлении, речь идет об Ореховском направлении, речь идет о Времеевском направлении. Это уже граница Донецкой области и Запорожской области", - сказал Коваленко.

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В то же время, эксперт отметил, что как только россиянам удастся реализовать эти задачи, то, вполне возможно, что оккупанты начнут создавать условия для открытия Ореховского направления и направления на Гуляйполе.

При этом, у него спросили, находится ли под угрозой оккупации город Запорожье в ближайшие месяцы.

"По состоянию на сейчас угрозы прорыва на Запорожье и захвата российскими оккупантами Запорожья нет. Оно отсутствует. У россиян достаточно ресурса для локационных боевых боевых действий. То есть, если рассматривать отдельно взятую локацию, тот же Роботинский выступ, район Приютного или направление по реке Мокрые Ялы - на это у них есть соответствующий ресурс. Это они могут обеспечить. Силы и средства в наличии есть. Но если мы рассматриваем прорыв на Запорожье и захват Запорожья - им не хватает критически того ресурса, который есть в наличии сейчас в Запорожской области", - сказал Коваленко.

По его словам, российские удары по Запорожью и области имеют исключительно террористический характер. Коваленко добавил:

"Это террор гражданского населения. Это военные преступления, которые россияне постоянно совершали в Харькове и Харьковской области, в Сумах и Сумской области, в Херсоне и т.д. А сейчас у них появилась возможность дотянуться управляемыми авиационными бомбами до Запорожья".

По его словам, россияне используют террор гражданского населения для запугивания и чтобы повышать панические настроения среди населения.

Война в Украине - ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, 27 октября OSINT-аналитик Клемент Молин распространил информацию, что к востоку от Запорожья Украина начала возводить новые фортификационные укрепления.

Издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщало, что следующей целью российских оккупационных войск в Украине может быть Запорожье.

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