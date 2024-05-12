Российские атаки на северо-востоке Украины привели к эвакуации почти 1800 человек из Харьковской области.

После неожиданного вторжения России 10 мая в приграничных районах Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Однако Украина настаивает на том, что ее силы способны противостоять любой атаке, пишет BBC.

Издание отмечает, что в субботу Россия заявила, что в ходе своего последнего наступления захватила пять деревень в районе города Вовчанска, однако BBC не удалось провести независимую проверку этого заявления.

Пока неясно, как далеко продвинутся россияне - будет ли это пробная атака или начало чего-то большего. При этом российские атаки на северо-востоке Украины привели к эвакуации почти 1800 человек из Харьковской области, сообщил глава региона Олег Синегубов. Еще сотни людей остаются в Вовчанске, расположенном всего в 6 км от российской границы.

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Один из жителей города рассказал BBC, что его дом и автомобили были уничтожены российской авиабомбой, а его жена была доставлена в больницу с серьезными ранениями.

При этом он сказал, что не хочет уезжать, потому что боится оставить своих четырех коз.

При всем этом украинские чиновники утверждают, что у России есть возможности для обострения ситуации в приграничных районах, но не для захвата самого Харькова.

Сообщается, что Россия надеется создать 10-километровую буферную зону для своей Белгородской области после серии украинских атак.

"Москва стремится извлечь выгоду из задержки с прибытием американского оружия, продолжая продвигаться вперед в восточной части Донецкой области и возобновление тяжелых боев на северо-востоке страны еще раз подтверждает растущие амбиции России", - отмечает BBC.

Ситуация в Харьковской области - что известно

Утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области.

При этом в разведке утвреждали, что ГУР МО было известно о планах наступления врага на Харьковскую область. Все высшее военное руководство проинформировали об этих планах.

Как заявлял военный эксперт Александр Мусиенко, российские оккупанты готовятся начать наступление на еще двух-трех участках фронта Харьковской и, возможно, даже Сумской области.

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