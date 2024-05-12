Там сейчас формируются определенные группировки врага.

Российские оккупанты готовятся начать наступление на еще двух-трех участках фронта Харьковской и, возможно, даже Сумской области. Об этом заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Сейчас продолжаются тяжелые активные бои. Прослеживается активность врага, что он хочет начать наступление на еще двух-трех отрезках Харьковщины и, возможно, даже Сумщины из района Грайворона на Большую Писаревку. То есть там сейчас формируются определенные группировки врага. Далее они так же планируют - западнее Харькова активизироваться. Наши силы готовятся это все отражать. Враг действительно совершил стремительный прорыв, который не получился настолько стремительным, потому что их начали достаточно мощно останавливать наши силы, и это удается", - заявил он.

В то же время, по словам Мусиенко, несмотря на оборонительные рубежи, оккупанты имеют преимущество в воздухе и активно применяют авиацию для ударов, в частности С-300 и беспилотники.

Видео дня

"Если мы говорим о стратегических целях, они могут состоять из двух вещей. На данном этапе мы отслеживаем активность с точки зрения пограничной полосы и создания там так называемой буферной зоны. Это действительно так. И нет прямых непосредственных угроз Харькову", - отметил эксперт.

Он также пояснил, что как только россияне видят, что где-то есть возможность развить успех, пытаются там давить.

"Поэтому я не исключал бы того, что с южных рубежей, с оккупированного Юга российские войска могут перебрасывать подкрепления на Белгородскую, Курскую область, чтобы пробовать атаковать там больше, если смогут развить определенный успех, например, захватить Волчанск. Если они смогут, тогда они усилят там давление", - пояснил Мусиенко.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: