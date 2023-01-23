Эксперты не считают, что армия РФ и Беларуси может начать наступление.

В Институте изучения войны (ISW) оценили шансы наступления с Беларуси. Аналитики проанализировали российскую и беларускую военную активность.

"Самый опасный прогноз ISW о потенциальном крупном наступлении России на северную Украину из Беларуси кажется все более маловероятным. В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину из Беларуси как очень низкий", - указано в новом отчете экспертов.

Как отметили аналитики, наблюдаемые военные действия в Беларуси за последние 24 часа указывают на то, в Беларуси не произошло ничего существенного, о чем можно было бы сообщить. Украинцев успокоили, ведь атака с Беларуси кажется экспертам маловероятной.

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"Представитель Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что в настоящее время угроза российской наступательной операции со стороны Беларуси отсутствует и что ГУР не наблюдает группировку и готовность российских сил в Беларуси, которые позволили бы провести такую ​​операцию. В Генштабе Украины подтвердили, что по состоянию на 22 января российские войска в Беларуси не формировали ударную группу", - привели новую информацию эксперты ISW.

Наступление из Беларуси: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отточили мастерство боев в Чернобыльской зоне. В 8 километрах от Беларуси проводились учения с применением боевых снарядов и взаимодействие штурмовых групп сразу нескольких подразделений.

По данным СМИ, сейчас в Беларуси производят "зубы дракона" для оборонных нужд оккупантов. Впервые транспортировку бетонных пирамид из Гомеля заметили в декабре 2022 года. Решающим временем в войне Украины с Россией будет весна и начало лета, поскольку на это время запланировано большое новое наступление РФ, сообщили в ГУР.

По словам Зеленского, Украина может победить уже в этом году. Однако это возможно при условии, что украинцы будут сохранять единство.

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