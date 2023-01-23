Путин продолжает ставить своей армии новые задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое наступление Российской Федерации может быть на любом направлении.

Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканала ARD. Он отметил, что между мировосприятием Украины и России сейчас большая пропасть, поскольку Путин думает, где наступать, а украинцы - где защищаться.

"Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять, так может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых обижают? Или они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не президента РФ", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что российский президент продолжает ставить задачи на фронте, несмотря на гибель большого количества людей ежедневно.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи", - добавил Зеленский.

Новое наступление РФ

Напомним, что в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что армия РФ может попробовать снова пойти на Киев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Россия может возобновить возможность идти в наступление в январе-феврале.

По данным The Times, власти РФ собираются мобилизовать на войну еще 500 тысяч человек.

В то же время председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр высказал предположение, что Российская Федерация начнет новое наступление на Украину весной.

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