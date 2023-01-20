Атака вполне вероятна, но не зимой и весной 2023 года.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают подготовку Россией наступления с Беларуси, однако не в ближайшие недели.

Как говорится в отчете ISW, такое наступление может начаться в конце 2023 года. Сейчас чиновники Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с беларуским национальным руководством, вероятно, создавая условия для этого.

Новая российская атака с Беларуси в течение ближайших недель, по мнению аналитиков, является менее вероятной, такую атаку в конце 2023 года считают более вероятной.

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"Нет наблюдаемых признаков того, что у российских сил в Беларуси есть командные и контрольные структуры, необходимые для нападения на Украину зимой или весной 2023 года, о котором украинцы предупреждали в конце 2022 года. Представляется более вероятным, что российские войска могут создавать условия для нового опасного плана действий по нападению на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что Россия и Беларусь планируют провести масштабные учения (Запад 2023 и Союзный щит 2023), вероятно, в сентябре 2023 года", – акцентируют аналитики.

Таким образом, ISW корректирует свой прогноз, ожидая нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Аналитики предупреждают, что это будет "совершенно новый опасный план действий", так как обстоятельства будут иными.

"С одной стороны, Россия завершит ежегодный цикл осеннего призыва 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года, вполне возможно, завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Отложенный срок может позволить военной промышленности подготовиться достаточно, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для восстановления вторжение из Беларуси, чем Россия может обеспечить этой зимой", – отмечают аналитики.

В ISW также отмечают, что российские националистические военные блогеры продолжают критиковать идею нападения российских войск на Украину с Беларуси.

Новое наступление из Беларуси-что стоит знать

РФ готовится к новому этапу эскалации и одним из возможных оперативных направлений является Беларусь, свидетельствуют разведданные стран Запада и Украины.

Сейчас страна-оккупант использует Беларусь для тренировки мобилизованных, перебрасывает сюда свою тяжелую технику. 16 января также начались очередные совместные учения – для авиационной компоненты. На этом фоне Генштаб ВСУ предупредил о новой угрозе ракетно-авиационных ударов и применения дронов-камикадзе по территории Украины.

Ни Украина, ни западные партнеры пока не видят подтверждений намерений беларуской армии вторгнуться в Украину и ВСУ отрабатывают все сценарии.

Ранее аналитики предупреждали, что Кремль может еще больше расширить военное присутствие России в Беларуси. Россия, вероятно, развернет дополнительные силы в Беларуси в рамках учений "Запад 2023" и "Щит Союза 2023", которые могут состояться в сентябре 2023 года.

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