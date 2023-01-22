Военные, участвующие в учениях, отмечают, что до границы тут меньше 8 километров.

В рамках плановых учений Украина провела выучку бойцов-спецназовцев вплотную к беларуской границы, а именно в Чернобыльской зоне отчуждения, говорится в сюжете ТСН.

Учения с применением боевых снарядов и взаимодействие штурмовых групп сразу нескольких подразделений должно сдержать российские войска со стороны беларуской границы, если те полезут во второй раз.

Уничтожить вражеские цели за считанные километры от беларуской границы – такая задача у сводного отряда бойцов терробороны. Чтобы защитить рубежи, по легенде, на высадку вражеского десанта выдвигается штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков.

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Военные отмечают, что до границы здесь меньше 8 километров. Во время выучки привлекалась тяжелая техника, танки, броневая машина "Мах Про", самоходная артбатарея.

Также учения провели на еще одной локации – в гостинице "Полесье" в Припяти. Так бойцы учатся взаимодействовать в условиях городской застройки.

Ситуация с российскими учениями на территории Беларуси

Россия активно перебрасывает в Беларусь эшелоны с техникой и личным составом ВС РФ. Из-за этого существует опасение, что именно с беларуской территории РФ снова попытается атаковать Украину.

В британской разведке уверяют, что большое количество российских войск в Беларуси не несет угрозы для Украины.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ своими учениями в Беларуси нашла еще один способ, как держать Украину в напряжении и отвлекать наших военных на северную границу.

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