Россияне не оставляют попыток вернуть отвоеванные территории, отметил Жорин.

На Харьковском направлении, в зоне ответственности Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) на данный момент продолжаются стабилизационные действия, заявил экс-командир "Азова", заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Проведя удачные штурмы и освободив территории, необходимо закрепиться", - отметил он.

По словам воина, россияне не оставляют попыток вернуть отвоеванные территории.

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"П***ры постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают на это все новые и новые ресурсы. Которые мы успешно стираем", - заявил Жорин.

Наступление Третьей штурмовой на Харьковщине - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 22 августа стало известно, что Третья отдельная штурмовая бригада начала наступательную операцию в Харьковской области.

"В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра", - заявили тогда в бригаде.

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