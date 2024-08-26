Он прокомментировал сегодняшнюю атаку россиян.

Россия давно не имеет никаких "красных линий" в вопросе войны против Украины, считает экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Время от времени западная пресса любит писать о каких-то "красных линиях". Сейчас якобы Украина опять что-то пересекла, осуществив наступление в Курской области. На самом деле, это уже даже не смешно. Для Москвы давно нет никаких красных линий по отношению к нам. Разбомбленные детские больницы, торговые центры и жилые дома, уничтоженная энергетика тому подтверждение", - написал он в своем Telegram-канале.

Военный отметил, что российские захватнические войска применили против Украины уже все свое оружие, кроме ядерного. По его мнению, от применения ЯО их сдерживает целый комплекс факторов.

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"Гораздо больше меня волнует вопрос, где красные линии для России. Что еще они должны сделать, чтобы это вызвало адекватную, пропорциональную их действиям жесткую реакцию наших партнеров?" - спросил он.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью российская оккупационная армия совершила очередной комбинированный обстрел украинских населенных пунктов, применив различные ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В Воздушных силах ВСУ назвали эту атаку одной из самых массированных. Известно, что Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 ударных дронов. Противовоздушная оборона сбила 102 ракеты и 99 беспилотников.

В результате этих атак погибли семь человек, еще 47 - пострадали. Известно о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

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