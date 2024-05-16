В Харькове состоялось заседание Ставки, и определен план дальнейших действий для обороны и защиты области.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении подразделений Сил обороны Украины, которые отражают российское наступление на севере Харьковской области.

Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое состоялось в Харькове. Как отметил президент, он заслушал развернутый доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, командующих ОСГВ "Хортица" Юрия Содоля и ОТГ "Харьков" Михаила Драпатого. Речь шла об оперативной обстановке, задачах и потребностях каждой привлеченной бригады, каждого подразделения, в частности, на Харьковщине, в районах Волчанска и Липцов.

Также, как добавил Зеленский, на Ставке "подробно проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в течение ближайших дней и недель и наши, украинские, возможности противодействовать российским наступательным планам".

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Президент подчеркнул, что на сегодня ситуация на Харьковщине в целом контролируемая, украинские воины наносят оккупанту ощутимые потери. "Но направление остается крайне сложным - усиливаем наши подразделения", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, руководители Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Олег Иващенко доложили о намерениях оккупанта, руководитель СБУ Василий Малюк - о контрдиверсионных мероприятиях.

"Определен план дальнейших действий - и для областной власти Харьковщины, и для всех структур, которые отвечают за безопасность в регионе", - добавил Зеленский.

Вместе с тем, как сообщил президент, он заслушал доклады руководителей областной власти из других приграничных и прифронтовых регионов: текущая ситуация, основные риски, ключевые потребности. Дал соответствующие поручения.

В то же время, как сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко, в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут гражданских жителей в плен. Клименко напомнил, что до сегодняшнего дня на том участке также продолжалась эвакуация - Национальная полиция Украины не прекращала вывозить людей, несмотря на все угрозы и под обстрелами.

"По состоянию на сейчас, по оперативной информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы", - подчеркнул Клименко.

Кроме того, известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков - россияне его убили.

В связи с этим, следователи Национальной полиции Украины в Харьковской области начали уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны.

"Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске несмотря на интенсивные боевые столкновения и пытаются обеспечить дальнейшую эвакуацию людей", - сообщил министр.

В центре внимания вражеское наступление на Харьков - сегодня это надо знать

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины сорвали планы российских оккупантов максимально углубиться в городскую застройку Волчанска и закрепиться там. Подразделения украинских войск продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки в северной части города.

По мнению военного аналитика Майкла Кларка, оккупанты нацелились на Харьковскую область, и главная цель России - "перетянуть украинские силы из других мест".

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