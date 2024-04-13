Аналитики отмечают, что враг собирает резервы для битвы за Часов Яр.

Российские войска в Донецкой области оккупировали село Богдановка и продвинулись возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького. О продвижении российских захватчиков в Telegram сообщили аналитики DeepState.

"Бахмутский отрезок - враг атакует в районе Выемки. Кацапы заняли Богдановку, сегодня появилось видео неудачной попытки отбить часть села у врага. Продолжают атаковать пехотой и накатами техники на Часов Яр", - говорится в сообщении.

В то же время в Ивановском стабильная ситуация, враг не имеет полного контроля над селом.

Видео дня

Кроме того, сообщают аналитики, российские войска штурмовали район железной дороги возле Новокалиново и имели тактический успех силами 2 танков, неизвестного количества БМП и при поддержке пехоты. Противник также штурмовал район Бердичев и Семеновки, но безуспешно.

Продолжаются вражеские атаки на Нетайлово и Уманское, на подступах к данным селам враг сумел закрепиться. Продолжаются тяжелые бои в Георгиевке, Новомихайловке и Красногоровке. Возобновились активные боевые действия на юго-востоке от Угледара.

"В целом тяжелая ситуация сохраняется на Донецком направлении, но на фоне событий у Часового Яра, она выглядит стабильной. Враг собирает резервы для битвы за Часов Яр. Ближайшие недели принесут много неприятных и тяжелых новостей", - заключают аналитики.

Часов Яр - новости

Ранее в ISW сообщали, что российские оккупанты наносят мощные удары планирующими бомбами по украинским позициям, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение к Часовому Яру.

Как отмечал военный обозреватель Денис Попович, три фактора, которые позволят защитить Часов Яр - это строительство фортификаций, получение оружия и ротация воинских частей для привлечения свежих сил.

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