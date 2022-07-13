Несмотря на приказ о наступлении, возможности его выполнить нет.

Украинские защитники так зажали оккупантов в Харьковской области, что те уже месяц не могут выполнить приказ о наступлении.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", – рассказал оккупанты товарищу, который воюет на другом направлении.

Захватчики признают высокий уровень подготовки и эффективность работы украинских защитников. По словам оккупанта, никто не хочет идти в наступление.

"Наши все в панике... Никто не хочет идти в наступление. Технику разъеб*ли, минометы разъеб*ли - все пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю..." – жалуется оккупант.

Как сообщал УНИАН, Россия срочно ищет 20 тысяч контрактников для участия в войне против Украины.

Как отметили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, в региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысячи вакансий для военнослужащих по контракту.

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