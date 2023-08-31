Силы обороны юга Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано как они феерично уничтожили на Левобережье гаубицу российских захватчиков.
Отмечается, что прицепную 152-мм гаубицу врага, известную как "Мста-Б", Силы обороны юга метко уничтожили на левом берегу Днепра.
"Еще на одну убийственную пушку меньше. Из таких попаданий и состоит та самая контрбатарейная борьба: когда у них где-то есть "Мста", работает наша месть! За каждого мирного жителя Херсонщины, которых обстреливают оккупанты, отомстим!", - отмечают украинские защитники.
Война в Украине - ситуация на юге
Как ранее сообщал УНИАН, подразделения Национальной гвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины уничтожили в роту российских захватчиков и продвинулись на Мелитопольском направлении. Недавно ВСУ освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.
Украинские военные прорвали участок основной линии обороны России на южном фронте.
За прошедшие сутки на южном участке фронта украинские военные ликвидировали еще более 40 оккупантов и около 15 единиц российской техники и вооружения.