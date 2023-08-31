Эта гаубица наносила удары по мирным украинцам, которые живут на правом берегу Днепра.

Силы обороны юга Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано как они феерично уничтожили на Левобережье гаубицу российских захватчиков.

Отмечается, что прицепную 152-мм гаубицу врага, известную как "Мста-Б", Силы обороны юга метко уничтожили на левом берегу Днепра.

"Еще на одну убийственную пушку меньше. Из таких попаданий и состоит та самая контрбатарейная борьба: когда у них где-то есть "Мста", работает наша месть! За каждого мирного жителя Херсонщины, которых обстреливают оккупанты, отомстим!", - отмечают украинские защитники.

Война в Украине - ситуация на юге

Как ранее сообщал УНИАН, подразделения Национальной гвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины уничтожили в роту российских захватчиков и продвинулись на Мелитопольском направлении. Недавно ВСУ освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта.

Украинские военные прорвали участок основной линии обороны России на южном фронте.

За прошедшие сутки на южном участке фронта украинские военные ликвидировали еще более 40 оккупантов и около 15 единиц российской техники и вооружения.

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