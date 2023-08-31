Среди утраченного - танки, пушки, автомобильная техника, станции радиоэлектронной борьбы, пункт наблюдения россиян и немало солдат.

За прошедшие сутки на южном участке фронта украинские военные ликвидировали еще более 40 оккупантов и около 15 единиц российской техники и вооружения.

На юге враг продолжает бить по мирным населенным пунктам Правобережья Днепра, опасаясь продвижения сил обороны Украины. Однако, несколько уменьшилось количество атак на Очаковском направлении, что свидетельствует о результативности контрбатарейной борьбы, сообщила в эфире телемарафона начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"За минувшие боевые сутки на нашем участке фронта было уничтожено более 40 оккупантов и около 15 единиц вражеской техники. В частности, два танка, три пушки, пять единиц автомобильной техники, две станции радиоэлектронной борьбы и очередной пункт наблюдения россиян", - отметила Гуменюк.

Она также уточнила, что сейчас в Черном море корабельная группировка врага "более-менее устойчива". Там находится 10 российских кораблей.

"На ночь враг выводил ракетоносители - надводный, снаряженный 8 ракетами... Он несколько часов пробыл в море, но море на нашей стороне - раздувается шторм и он вынужден зайти в пункт базирования", - рассказала представительница Сил обороны юга.

По словам Гуменюк, сейчас среди судов россиян в Черном море ракетоносителей не фиксируется.

ВСУ за сутки ликвидировали более 600 солдат РФ

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали еще более 600 российских захватчиков и уничтожили десятки единиц вражеской артиллерии, танков и боевых бронированных машин.

Так, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 263 020 человек и более 35 тыс. единиц техники и вооружения.

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