В Мелитополе российские захватчики запаниковали после успешной атаки Службы безопасности Украины на "избирательный участок" во временно оккупированной Запорожской области. Они усилили охрану "избирательного штаба" и ограничили движение рядом с ним.
Как напомнил мэр Мелитополя Иван Федоров, 29 августа сразу в двух помещениях, где враг готовился к имитации демократии, прогремели взрывы. Речь идет о "предвыборном штабе" "Единой России" в оккупированной Новой Каховке на Херсонщине и "избирательном участке" в захваченной Каменке-Днепровской на Запорожье.
"Оккупанты Мелитополя смотрят на павших "коллег" в панике", - отметил Федоров.
По его словам, россияне усилили охрану своего "избирательного штаба" на центральной площади в местном Дворце культуры имени Шевченко, а также ограничили движение в радиусе сотни метров вокруг него, перекрыли лестницы на Аллее Славы, выставили турникеты и повесили ленты.
"Спасут ли турникеты от хлопка - другой вопрос. Помогать оккупантам в подготовке к псевдовыборам не только незаконно, но и часто опасно", - подчеркнул мэр города.
Борьба с оккупантами на Запорожье
Как сообщал УНИАН, 29 августа Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по "избирательному участку" в оккупированной Каменке-Днепровской на Запорожье тогда, когда там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района. Речь идет об около 30 предателях, которых охраняли российские военные, в частности, "кадыровцы". Сейчас известно о значительном количестве раненых.
Между тем, в оккупированном россиянами городе Новая Каховка Херсонской области партизан взорвал так называемый "предвыборный штаб" путинской партии "Единая Россия". Были ликвидированы трое российских военных, отвечавших за охрану этого логова путинистов.