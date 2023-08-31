В частности, украинскими военными были захвачены позиции российских захватчиков.

Подразделения Национальной гвардии во взаимодействии с Вооруженными силами Украины уничтожили до роты российских оккупантов и продвинулись на Мелитопольском направлении.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

В частности, по его словам, на Мелитопольском направлении личный состав штурмовых групп бригад "Гвардии наступления" во взаимодействии с подразделениями ВСУ на отдельных направлениях имел успех и продвинулся в глубину обороны врага.

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"Во время проведения наступательных действий гвардейцы ликвидировали до роты захватчиков и захватили их позиции, а вблизи Новопрокоповки уничтожили МТЛБ противника", - сказал Уршалович.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные имели успехи в Запорожской области, в частности - в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Сейчас Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

Также стало известно, что на южном участке фронта за сутки украинские военные ликвидировали более 40 оккупантов и около 15 единиц российской техники и вооружения.

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