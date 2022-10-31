Российский оккупант пожаловался на потери российской армии и абсолютное отсутствие поддержки.
Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта с женой.
По словам захватчика, пропаганда врет россиянам, что "потерь нет". На самом деле ситуация совершенно противоположная. У россиян большое количество погибших, а после ранения командиров оккупантов оставили на позиции совсем одних.
Оккупант жалуется, что офицеры обустроили штаб по 4,5 км от позиций, но и там "пушечному мясу" ничем не помогут, а только "пошлют на*уй".
Жена удивлена заявлениями мужа. Она заявила, что у россиян "только по телевизору все красиво". Зато оккупант признается, что им не удалось продвинуться, украинские воины их разгромили, ликвидировано 12 захватчиков и более 40 раненых. После атаки ротный сбежал.
Другие перехваты оккупантов
На днях ГУР опубликовали разговор оккупанта с родными, в котором он пожаловался на командиров-алкоголиков и отсутствие снабжения. У рашистов нет воды, поэтому они пьют из луж.
Ранее в одном из перехватов враг рассказал об отвратительном отношении к раненым в армии РФ: "Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут... В ногу немного, голову задело осколками, в сердце — в ребро попали. Залепили и бросили здесь. Сказали, в пять утра... Бросили здесь под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Станет хуже, "Промедол" себе просроченный уколю тогда".
Еще один россиянин поведал о продвижении ВСУ в Херсонской области. По словам оккупанта, украинские защитники постепенно подходят к их позициям, и убежать уже не получится.
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