По его словам, командира ранили, с тех пор захватчики остались без командования.

Российский оккупант пожаловался на потери российской армии и абсолютное отсутствие поддержки.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта с женой.

По словам захватчика, пропаганда врет россиянам, что "потерь нет". На самом деле ситуация совершенно противоположная. У россиян большое количество погибших, а после ранения командиров оккупантов оставили на позиции совсем одних.

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Оккупант жалуется, что офицеры обустроили штаб по 4,5 км от позиций, но и там "пушечному мясу" ничем не помогут, а только "пошлют на*уй".

Жена удивлена заявлениями мужа. Она заявила, что у россиян "только по телевизору все красиво". Зато оккупант признается, что им не удалось продвинуться, украинские воины их разгромили, ликвидировано 12 захватчиков и более 40 раненых. После атаки ротный сбежал.

Другие перехваты оккупантов

На днях ГУР опубликовали разговор оккупанта с родными, в котором он пожаловался на командиров-алкоголиков и отсутствие снабжения. У рашистов нет воды, поэтому они пьют из луж.

Ранее в одном из перехватов враг рассказал об отвратительном отношении к раненым в армии РФ: "Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут... В ногу немного, голову задело осколками, в сердце — в ребро попали. Залепили и бросили здесь. Сказали, в пять утра... Бросили здесь под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Станет хуже, "Промедол" себе просроченный уколю тогда".

Еще один россиянин поведал о продвижении ВСУ в Херсонской области. По словам оккупанта, украинские защитники постепенно подходят к их позициям, и убежать уже не получится.

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