Россияне признают, что ВСУ уже близко.

Оккупанты уже не скрывают того, что на Херсонщине их ждет только провал и полное поражение. В разговоре с женой один из рашистов, которого перебросили на юг из так называемой "ДНР", вскрыл неизбежную участь армии РФ.

Перехваченный разговор оккупанта опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины.

Так, военный из самопровозглашенной "ДНР" признается, что на фронте у россиян хорошего очень мало. Жена рашиста спрашивала, не продвигаются ли Вооруженные силы Украины в сторону Херсонщины и не возьмут ли они армию РФ в кольцо.

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"Ну, вряд ли, не вряд ли, но чего-то бл* они продвигаются какого-то х*я. Я думаю, все равно, наверное, силы какие-то стягиваются... Мы тоже думали в мае домой, авиация начала х*ярить, все отлично, все классно. Сейчас 4 месяца не х*ярят, они пробиваются, подходят к нам", - жалуется оккупант.

По его словам, ВСУ подошли к ним еще ближе. Если раньше защитники Украины были примерно в 5-6 километров от оккупантов, то теперь они рядом, расстояние сократилось до 2-3 километров.

"Пешком час ходьбы. С*баться не успеем", - отметил рашист.

Война в Украине: как РФ терпит очередное поражение

Сегодня ВСУ отбили атаки РФ в районе 5 населенных пунктов, а за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

Помимо этого, сегодня ВСУ очень мощно ударили по врагу на Херсонщине. Авиация нанесла удар по пункту развертывания вражеского зенитно-ракетного комплекса ПВО. Вечером, после утреннего массированного удара по Украине, Зеленский записал эмоциональное видео с места "прилета" в Киеве и отметил, что РФ не сможет нас запугать. Как указал Резников, сегодняшняя атака свидетельствует о растерянности и нервозности россиян.

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