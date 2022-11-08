Волонтеры заявили, что "в дальнейшем будут работать таким образом, чтобы система верификации видео не давала сбоев".

Благотворительный фонд Сергея Притулы заявил, что обнародованное накануне видео работы "народных Байрактаров" является на самом деле отчетом работы других дронов.

Как сообщили волонтеры в Facebook, видео, опубликованное 7 ноября на странице фонда, им прислали военные. Однако впоследствии выяснилось, что те БПЛА не имеют никакого отношения к "народным Байрактарам".

"Как оказалось, мы получили часть видео с работой других украинских Байрактаров. Спасибо всем, кто помог нам это обнаружить. Ваше доверие - наша самая большая ценность, и так будет всегда", - говорится в заявлении фонда.

Волонтеры удалили предыдущее видео и заявили, что "в дальнейшем будут работать таким образом, чтобы система верификации видео не давала сбоев".

Украинцы собрали на "народные Байрактары"

В июне 2022 года Фонд Притулы объявил рекордный сбор 600 миллионов гривень на закупку турецких БПЛА для фронта, назвав инициативу "Народными Байрактарами".

Вскоре сумма была собрана. Однако в компании Baykar согласились передать свои БПЛА бесплатно. Сэкономленные средства волонтеры потратили на покупку спутника.

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