Благотворительный фонд Сергея Притулы заявил, что обнародованное накануне видео работы "народных Байрактаров" является на самом деле отчетом работы других дронов.
Как сообщили волонтеры в Facebook, видео, опубликованное 7 ноября на странице фонда, им прислали военные. Однако впоследствии выяснилось, что те БПЛА не имеют никакого отношения к "народным Байрактарам".
"Как оказалось, мы получили часть видео с работой других украинских Байрактаров. Спасибо всем, кто помог нам это обнаружить. Ваше доверие - наша самая большая ценность, и так будет всегда", - говорится в заявлении фонда.
Волонтеры удалили предыдущее видео и заявили, что "в дальнейшем будут работать таким образом, чтобы система верификации видео не давала сбоев".
Украинцы собрали на "народные Байрактары"
В июне 2022 года Фонд Притулы объявил рекордный сбор 600 миллионов гривень на закупку турецких БПЛА для фронта, назвав инициативу "Народными Байрактарами".
Вскоре сумма была собрана. Однако в компании Baykar согласились передать свои БПЛА бесплатно. Сэкономленные средства волонтеры потратили на покупку спутника.