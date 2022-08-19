По его словам, украинские воины получили принципиально новые способности, которые позволят эффективнее уничтожать оккупантов.

Силы обороны Украины получили качественно новые способности благодаря "народному спутнику".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что теперь ГУР, Вооруженные Силы Украины и других составляющих сил обороны будут иметь в своем распоряжении данные из группировки спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Это поможет гораздо эффективнее наносить поражение врагу и быстрее выгнать его с украинской земли, сохранив жизни наших воинов и населения.

Резников отметил, что во время личной встречи Сергей Притула предложил ему направить средства по проекту "Народный Байрактар" на нужды войска, поскольку беспилотники Украина получит бесплатно.

"Определяя приоритеты обороны во время отпора российской агрессии, Минобороны исходит из того, что мы не победим врага за счет количества. Только за счет качества. Поэтому главной задачей является создание качественного превосходства украинской армии над противником. Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР МО детально проанализировали ситуацию и определили наилучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступенек вверх", - отметил министр.

Как отметил Резников, с апреля в переговорах с партнерами Украина подчеркивала необходимость получения в виде помощи или приобретение дальнобойной высокоточного оружия.

"В июне в этом плане произошел своеобразный тектонический сдвиг. Мы начали получать не только системы MLRS различных типов, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии. Для оптимального использования этого нового потенциала и планирование операций военному командованию было необходимо существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне. На данный момент мы получаем информацию со спутников от партнеров. Но эти данные преимущественно с оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого эти сведения поступают с определенной задержкой и не со всех направлений, что в тот или иной момент важны для наших военных. Теперь ситуация будет принципиально иной", - заявил Резников.

Министр подчеркнул, что украинцам удалось:

во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, что видит ночью и через облака и тому подобное, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. "Купить" - это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции;

во-вторых, одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут пользоваться базой данных их фото в течение года;

в-третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

"То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет делать это быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно. Данные от партнеров будут оставаться важным компонентом нашей осведомленности. Это сочетание повысит качество принятия решений. Еще один важный момент. Генеральный штаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии. При анализе конкретных предложений на рынке было выяснено, что возможности компании ICEYE - это настоящий "космос". Однако они имели столь же недостижимую стоимость. Поэтому вначале мы даже не надеялись, что удастся их привлечь", - рассказал глава Минобороны.

По его словам, проект удалось реализовать благодаря украинскому предпринимателю Максиму Полякову.

"Наши военные и разведка не скрывали радости. Ведь сочетание качественных разведданных со спутников и возможностей высокоточного оружия действительно создает новые способности. Скажем, вскоре каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага", - отметил он.

Глава МОУ отметил, что это действительно хорошие новости, к которым приложились простые граждане, украинский бизнес, волонтеры, оборонное ведомство, военная разведка и специалисты Генштаба. Он поблагодарил всех причастных и пообещал более эффективное уничтожение оккупантов.

Напомним, вчера стало известно, что 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

УНИАН писал, о впечатляющих характеристики спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы.

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