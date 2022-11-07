"Турецкие птички" эффективно выполняют свою задачу в руках искусных украинских воинов.

Фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы показал работу "народных Байрактаров", на которые собирали деньги всей страной.

Видео, на котором турецкие ударные оперативно-тактические БПЛА ликвидируют российскую технику с воздуха, разместили на официальной странице фонда в Facebook и странице Притулы в Telegram.

На кадрах видно, как беспилотники, которых назвали "Трясця", "Ковинька" и "Халепа", уничтожают технику оккупантов.

Видео дня

"Внимание! Работают Народные Байрактары. Можно смотреть вечно на то, как работают наши разведчики, корректировщики и как горит вражеская техника", - говорится в подписи к видео.

Народные Байрактары: что известно

Как сообщал УНИАН, сбор средств на "народные Байрактары" объявили в июне 2022 года. Украинцы активно донатили и только за первый день перечислили около 50% суммы, а за трое суток собрали необходимые 600 млн гривень.

В свою очередь турецкая компания Baykar сообщила, что передаст беспилотники Украине бесплатно, а собранные средства попросили направить на помощь в борьбе украинскому народу.

После чего Притула заявил, что сэкономленные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с ВСУ.

После переговоров с Минобороны Украины и после консультаций в фонде Сергея Притулы, 600 миллионов гривень, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", решили направить на покупку спутника.

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