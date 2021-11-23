Политик указал, что Украина имеет право на защиту.

Украинские военные на Донбассе применили противотанковый ракетный комплекс Javelin. Бойцы ВСУ имеют право использовать любое оружие, которые есть на балансе, для защиты страны.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин в Facebook.

"Наши воины использовали его (Javelin, - УНИАН) во время ведения боя. Пока не имею права разглашать, где это произошло и при каких обстоятельствах, но скажу следующее – предупреждая любые дальнейшие заявления и манипуляции относительно того "может ли Украина защищаться, или это не запрещено", да, может, мы имеем право на защиту своей земли оружия, которое есть на балансе ВСУ", - говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул, что военные защищают свою страну и это признали международные партнеры.

"Мы уже имели разговор с нашими американскими партнерами по использованию Javelin. Дошли в диалоге с ними до такого же мнения, которое я очертил выше. Друзья, Украина выстоит в этой борьбе, знаете почему? Потому что правда за нами", - подытожил Копытин.

Справка УНИАН. Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс, произведенный в США. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, БПЛА и прочего. Украина получила Javelin в рамках двусторонних договоренностей со США.

Военная помощь Украине со стороны США

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной по безопасности. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

11 июня Минобороны США утвердило вторую часть политики помощи для Украины объемом $150 млн в рамках Инициативы по помощи ради безопасности Украины (USAI). Он включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения и должен помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Читайте такжеВоенный стратег рассказал о первых шагах НАТО в случае вторжения России в УкраинуРанее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США разместить в Украине зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

18 июня стало известно, что США приостановили военную помощь Украине, в который входит летальное оружие. Позже в Белом доме опровергли эту информацию.

Также там напомнили, что ранее США предоставили пакет помощи Украине в сфере безопасности на сумму 150 млн долларов, и отметили, что США также подготовили резервные фонды на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

В преддверии встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского США пообещали Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. В администрации Байдена заявили, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

Автор: Анастасия Горбачева