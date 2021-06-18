Пакет готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях.

Соединенные Штаты Америки приостановили пакет военной помощи Украине, в который входит летальное оружие.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четыре информированных источника.

Теперь неизвестно, будет ли он предоставлен вообще. Сообщается, что Совет нацбезопасности США поручил подготовить пакет помощи на фоне наращивания войск РФ у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Также издание отмечает, что над этим вопросом работали Госдеп и Пентагон. Утверждается, Совет нацбезопасности поставил на паузу дальнейшие шаги после объявления РФ об отводе своих сил от границ Украины. Кроме этого, свою роль в сыграла подготовка к саммиту Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Источники Politico сообщили, что пакет помощи сейчас в целости и может быть быстро отправлен в Украину: он включает системы ПВО ближнего действия, стрелковое и противотанковое оружие.

Военная помощь Украине со стороны США

21 апреля Комитет по иностранным делам Сената США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной по безопасности. Им предусмотрено увеличение объемов военной помощи Украине до 300 млн долл., включая летальное оружие.

11 июня Минобороны США утвердило вторую часть политики помощи для Украины объемом $150 млн в рамках Инициативы по помощи ради безопасности Украины (USAI). Он включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения и должен помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал США разместить в Украине зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора