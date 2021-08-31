Она продемонстрирует приверженность США безопасности Украины.

В преддверии встречи президента Джо Байдена и Владимира Зеленского Соединенные Штаты обещают Украине до 60 миллионов долларов военной помощи.

Об этом пишет AP со ссылкой на уведомление Конгресса.

В администрации Байдена заявили, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы", а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.

"Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения", - говорится в уведомлении.

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Пакет будет включать в себя больше противотанковых ракет Javelin.

В марте Пентагон объявил о пакете военной помощи на 125 миллионов долларов для Украины.

31 августа начался рабочий визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. На 1 сентября запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписать три документа. Речь идет о документах по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Автор: Людмила Жерновская