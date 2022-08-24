В полномасштабной войне с Россией наихудший сценарий для Украины уже позади.
Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", - отметил он.
По мнению Резникова, Украина сейчас стоит на пороге нового этапа войны.
Одной из главных угроз в противостоянии России министр назвал "синдром усталости" в международном сообществе.
"Я называю это синдромом усталости, для меня это одна из главных угроз. И с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - отметил Резников.
Ранее генеральный секретарь организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг предупрелил, что в этом году зима будет тяжелой, российско-украинская война идет на истощение.
Напомним, что военный эксперт Олег Жданов также считает, что Украина уже прошла точку невозврата в полномасштабной войне с РФ.
Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил два возможных сценария завершения войны.