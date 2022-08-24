Украина стоит на пороге нового этапа.

В полномасштабной войне с Россией наихудший сценарий для Украины уже позади.

Об этом заявил Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", - отметил он.

По мнению Резникова, Украина сейчас стоит на пороге нового этапа войны.

Одной из главных угроз в противостоянии России министр назвал "синдром усталости" в международном сообществе.

"Я называю это синдромом усталости, для меня это одна из главных угроз. И с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - отметил Резников.

Ранее генеральный секретарь организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг предупрелил, что в этом году зима будет тяжелой, российско-украинская война идет на истощение.

Напомним, что военный эксперт Олег Жданов также считает, что Украина уже прошла точку невозврата в полномасштабной войне с РФ.

Также ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний озвучил два возможных сценария завершения войны.

Вас также могут заинтересовать новости: