По его словам, Россия на сегодня не способна защитить, не только Крым, а и те завоевания, которые она достигла в 2014.

Украина прошла точку невозврата в полномасштабной войне. Речь идет о реакции РФ на удары по аннексированному Крыму.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

Он отметил, что Россия не может защитить захваченный полуостров, чем признает, что Крым принадлежит Украине.

"Точку невозврата мы уже прошли. И эта точка невозврата – это реакция на удары по Крыму. В связи с тем, что РФ не смогла защитить Крым, она фактически признала, что Крым – это Украина. И как бы они там ни гордились и чтобы они не говорили, мы наносим удары по собственной территории и будем это продолжать. Россия на сегодня не способна защитить, не столько Крым, а те завоевания, которые она достигла в 2014. А тот пост, который Медведев удалил, о "судном дне" для Украины" – это признание поражения в этой военной кампании ", — объяснил Жданов.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Обошлось без пострадавших.

До и после этого также сообщалось о многочисленных "хлопках" в разных частях Крыма.

Советник ОПУ Алексей Арестович заверил, что загадочные удары по Крыму обязательно продолжатся.

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