По словам Жданова, Путин сразу бы предложил решать вопрос в переговорном процессе.

НАТО может вступить в войну в Украине и ждет, когда РФ даст для этого повод.

Об этом в эфире канала FREEДОМ рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов.

"Изначально, Путину хотелось бы, чтобы НАТО принял участие в этой войне, при одном условии. Он же всегда хочет контролировать ситуацию, чтобы НАТО сделал первый шаг по вступлению в эту войну. А дальше, понимая, что воевать с НАТО - это самоубийство, Путин сразу бы предложил решать вопрос в переговорном процессе... Украина в этом случае была бы разменной монетой в переговорах РФ и Альянса", - заявил Жданов.

По его мнению, Альянс сегодня взял курс на то, что готов вступить в войну, но ждут первого удара со стороны России.

"Предупреждение НАТО, что если радиация попадет на одну из стран НАТО, если произойдет выброс радиации на ЗАЭС, то НАТО это будет расценивать как нападение. Для Путина это неприемлемый вариант. Он понимает, что войну с НАТО он не вытянет при экономических условиях. Потому что тогда НАТО введет санкции, о которых мы с вами можем только мечтать. Завалят экономику РФ в считаные недели, а может и дни", - добавил Жданов.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с Россией до конца этого года.

В Институте изучения войны в то же время говорят, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

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