По прогнозу эксперта, война может затянуться до лета следующего года.

Освобождение Херсона запустит "цепную реакцию" в отношении армии РФ и российских элит. Есть вероятность, что после этого "мы потеряем Путина во всех отношениях".

Такое мнение озвучил "Главреду" политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его прогнозу, новые российские элиты будут не лучше и не хуже прежних, однако попытаются выйти на переговоры, тем самым перезапустив процесс, связанный с войной в Украине.

"Что касается временных рамок, то по оптимистическому сценарию это займет полгода. Однако если Путин завтра окочурится, эти процессы могут уложиться и в четыре месяца. По пессимистическому - мы уходим в лето следующего года", - прогнозирует эксперт.

Загородний подчеркнул, что украинский народ и армия, что вопрос с Крымом и Донбассом также нужно решать "здесь и сейчас".

"Готовности идти на какие-либо уступки либо в отношении Крыма, либо в отношении ОРДЛО я не вижу. Это означает, что речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым. Настроения украинского народа таковы: эту войну нельзя оставлять детям, поскольку это война на выживание, и Россия не остановится. Соответственно, пока в украинском обществе сохраняется такой консенсус, под завершением войны подразумевается деоккупация всей украинской территории", - резюмировал политолог.

Как считает военный эксперт Олег Жданов, у Украины есть шанс деоккупировать все захваченные Россией территории и им нужно воспользоваться, потому что второй вряд ли представится ввиду политической и экономической ситуации в мире. Война, по его прогнозу, может максимально продлиться до весны 2023 года.