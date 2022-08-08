Ракета была сбита около 10:00.

Над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили ракету типа "Калибр". РФ выпустила ее с подводной лодки в Черном море.

Об этом в Facebook сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Пивдень".

Так, оккупанты хотели ударить по Одесской области ракетой утром, 8 августа. Однако силы ПВО вовремя среагировали и защитили украинцев от "прилета".

"8 августа, около 10:00, в небе над Одесчиной силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Пивдень" уничтожили крылатую ракету морского базирования типа "Калибр", выпущенную с подводной лодки в Черном море", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что еще одну ракету сегодня сбили вблизи Умани. Ее обломки повредили здание, два человека получили ранения.

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