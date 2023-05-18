Сотня таких ракет в российском арсенале быстро превратится в ничто.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что минувшей ночью в Киеве сбили еще два российских "Кинжалы".

Как заявил Арестович в интервью Юлии Латыниной, арсенал "Кинжалов" России может очень быстро превратиться в ничто.

"У меня... есть информация от наших Воздушных сил, что сегодня ночью они сбили еще два "Кинжала". И да, с шутками и прибаутками, эта сотня (ракет, которые есть у России - УНИАН) может превратиться в ничто. Но и носителей, и летчиков, подготовленных к применению, очень мало", - сказал Арестович.

ВСУ уничтожают "Кинжалы"

16 мая Россия осуществила уже восьмую массированную атаку по Киеву. Обстрел был исключительный по своей плотности - большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что силы ПВО сбили все выпущенные оккупантами ракеты. Всего противник выпустил 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М"). Все 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" во время ночной ракетной атаки летели в сторону столицы.

Позже в ГСЧС показали кадры последствий ракетной атаки россиян по Киеву.

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