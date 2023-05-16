Возник пожар на площади 200 кв. м.

В ГСЧС показали кадры последствий ракетной атаки россиян по Киеву, которая произошла рано утром 16 мая. Во время обстрела произошел пожар в Соломенском районе - загорелись автобусы и гараж.

Как предварительно сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве, падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

"В Соломенском районе произошло падение обломка, в результате чего возник пожар. На месте спасатели установили, что горит 4 автобуса и гараж общей площадью 200 кв. м. Также произошло разрушение рядом расположенного здания на площади 200 кв. м с отдельными очагами возгорания общей площадью 20 кв. м. Возгорание было ликвидировано", - добавили в пресс-службе.

Видео дня

Спасатели уточнили, что в остальных районах повреждения несущественны. В большинстве случаев обнаружено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Сейчас информации о пострадавших нет.

Всего для ликвидации последствий атаки было привлечено 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 70 человек личного состава.

Ночная атака по столице

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты совершили уже восьмую массированную атаку по Киеву. На этот раз она была исключительной по своей плотности - большое количество ракет за очень короткий промежуток времени.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что во время сегодняшней ночной атаки на Украину военные сбили все выпущенные оккупантами ракеты. Всего враг выпустил 18 ракет разных типов, среди которых "Калибры", "Кинжалы", С-400 ("Искандер-М"). Взрывы слышали не только в столице, но и в других городах.

Вас также могут заинтересовать новости: