Очевидно, тревога связана со взлетом МиГ-31К.

По всей территории Украины объявлено воздушную тревогу.

По данным сервиса оповещения о ракетной опасности alerts.in.ua, воздушная тревога начала звучать во всех областях Украины практически одновременно.

По данным мониторинговых пабликов, взлетел российский МиГ-31К военно- воздушных сил РФ - носитель сверхзвуковой ракеты Х-47М2 "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

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Ракетный террор РФ - последние новости

В ночь на 17 мая Россия ударила по гражданской инфраструктуре Николаева двумя "Калибрами". Кроме того, двумя ракетами из С-300 РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Кроме того, в последнее время РФ активизировала ракетные удары по Украине. 16 мая ночью происходила масштабная ракетная атака на Украину: оккупанты пытались продавить украинскую систему ПВО.

Сегодня вечером воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины. Столичные власти призвали киевлян направляться в укрытие.

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