Отмечается, что такая "птичка" стоит около 7 миллионов долларов.

Одесские защитники над Черным морем сбили редкий и очень дорогой российский дрон "Форпост" - аналог Bayraktar. Этот беспилотник может вести разведку и атаковать наземные цели.

"Воздушные силы поразили один из самых дорогих ударных летательных аппаратов типа "Форпорст" - это российский БПЛА, его стоимость составляет около 7 миллионов долларов. Его сбила Одесская зенитно-ракетная бригада над акваторией Черного моря – это достаточно такая необычная цель, но все же нам удалось его уничтожить", - рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, этот дрон может нести разную боевую нагрузку и достаточно длительный период времени может выполнять поставленные боевые задания вдоль линии столкновения.

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"Он чем-то напоминает аналог Байрактара. Он достаточно большой, он может вести разведку, и при этом еще нести дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, чтобы поразить наземные цели", - подытожил Евлаш.

Ситуация на фронте по состоянию на вечер 1 апреля - главные новости

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что в течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях.

За сутки зафиксировано 61 боевое столкновение, в общем, враг нанес семь ракетных и 61 авиационный удар, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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