"Горячее всего" было на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке сообщил, что в течение суток зафиксировано 61 боевое столкновение, в общем, враг нанес 7 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

При этом на Лиманском направлении нашими воинами отражено 8 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спирное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Орловка, Уманское, Яснобродовка, Карловка, Очеретино Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Также в сводке говорится, что на Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил две атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Кроме того, на Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлена атака позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Никольское Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Кизомыс, Антоновка Херсонской области.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления и семи районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по наземной станции управления БпЛА, средству противовоздушной обороны, двум станциям РЭБ, складу боеприпасов и району сосредоточения личного состава врага", - заявили в Генштабе.

Потери РФ по состоянию на 1 апреля - главные новости

В течение марта украинские защитники уничтожили 28200 российских оккупантов и 5039 единиц вооружения и военной техники противника. Нашими защитниками уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск.

В частности, ВСУ "минуснули" 376 вражеских танков, 739 боевых бронированных машин, 976 артиллерийских систем, 23 РСЗО, 53 установки ПВО, один корабль, 1546 единиц автотехники, 215 единиц спецтехники.

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