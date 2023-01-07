Враг несет существенные потери в Пологах и соседнем Токмаке.

В Запорожской области Силы специальных операций вместе с артиллеристами ВСУ успешно провели операцию по "демилитаризации" российских оккупантов.

Как сообщает местное издание "РИА Мелитополь", 2 января бойцы подразделения ССО "Бандерлоги" вычислили позиции рашистов, которые разместились в Пологах. В одно из местных зданий заехало около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров.

Украинские разведчики выждали несколько дней, пока на месте соберется как можно больше техники и личного состава и передали координаты украинским артиллеристам. А уже ночью 4 января артиллерия ВСУ отправила на тот свет рашистів.

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Место пролетов предатели-полицаи оцепили. К месту разрушенного здания мчались скорые и не только. Высокое руководство оккупантов лишь хваталось за голову. Еще бы! Враг несет убытки в Пологах и соседнем Токмаке. Так что подарок рашикам к Рождеству удался – говорится в публикации.

По предварительным данным украинской разведки, уничтожено около 150 военных РФ, в том числе 10 офицеров

Ситуация в Запорожской области

На части временно оккупированной Запорожчины российские оккупанты угрожают местным жителям расстрелом за нарушение комендантского часа. А между собой враг обсуждает близкое контрнаступление ВСУ.

В то же время, российские оккупанты используют школы на захваченных территориях с целью влияния на украинских детей. Вскоре захватчики планируют открыть на оккупированных территориях центры подготовки учителей истории и русского языка для распространения пропаганды в школах, первый из которых появится в Бердянске.

Накануне мэр Мелитополя Иван Федорова сообщал, что оккупанты в панике из-за того, что российские медики бегут из города. Несмотря на террор со стороны оккупантов украинские медики отказываются сотрудничать с врагом.

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