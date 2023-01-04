В частности, были уничтожены два склада боеприпасов врага.

2 января в Запорожской области было ликвидировано и ранено до 260 российских оккупантов, говорится в утренней сводке Генштаба в Facebook.

Отмечается, что враг продолжает нести потери.

"В частности, подтверждено поражения противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области: уничтожено два склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники различного типа, поражено два пункта дислокации оккупантов, ликвидировано и ранено до 260 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Потери России в войне с Украиной - что известно

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 108 190 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Сейчас Генштаб отчитывается о новогодних прилетах по позициям россиян. Например, стало известно о рекордном "урожае" из мертвых захватчиков в результате удара по базе мобиков в Макеевке.

Кроме того, Генштаб подтвердил успешное поражение скопления российских войск в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь. Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными.

3 января появилось видео взрывов в ангаре оккупантов в Сватово. Для этого украинские защитники использовали только один снаряд - остальную работу вместо ВСУ сделала детонация боекомплекта.

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