Несмотря на террор со стороны оккупантов украинские медики отказываются сотрудничать с врагом.

Российские медики бегут из временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Теперь россияне подкупом пытаются уговорить наших медицинских работников "служить" армии России.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, есть несколько причин, почему российские медики бегут из города "вслед за некоторыми коллаборантами".

В частности, речь идет о сверхвысоком количестве раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест. А также поведение самих оккупантов, которых кроме алкогольного опьянения доставляют в больницы еще и в состоянии наркотического опьянения.

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Еще одной причиной Федоров назвал "жест доброй воли из-за боязни ВСУ и сил сопротивления, которые не оставят в покое ни одного врага".

"В панике от тотальной нехватки медперсонала оккупанты и угрозами, и подкупом пытаются уговорить наших медицинских работников "служить" армии России", – сказано в сообщении.

Также мэр отметил, что несмотря на террор со стороны оккупантов украинские медики отказываются сотрудничать с врагом.

Ситуация на Запорожском направлении

В последний месяц 2022 года оккупанты начали стягивать дополнительные силы во временно захваченный Мелитополь. В частности, появлялась информация о прибытии в район "кадыровцев". Они должны были взять под контроль "блокпосты" и следить за мобилизованными.

На протяжении последних недель ВСУ активно наносят удары по скоплениям войск врага на Запорожском направлении. Украинские защитники сосредотачивают удары по логистике, чтобы парализовать движение оккупантов и их оборонный потенциал.

В частности, 23 декабря взрывы прогремели в штабе боевиков Кадырова в ночь на 2 января ВСУ попали по скоплению врага в Мелитопольском районе.

31 декабря ВСУ ударили по скоплению российских оккупантов в районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак.

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