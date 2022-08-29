Российские военные даже заставляют персонал ЗАЭС замазывать пулевые отверстия от их обстрелов на здании.

Российские военные устроили террор на ЗАЭС.

Об этом в интервью Telegraf на условиях анонимности рассказал один из сотрудников атомной электростанции.

Некоторых сотрудников оккупанты пытали и запугивали, чтобы во время визита миссии МАГАТЭ те просили оставить российских военных на АЭС "в целях безопасности", а во всех обстрелах обвиняли Украину.

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Захватчики пытаются замести следы некоторых обстрелов и сделать вид, что удары наносили ВСУ.

"Они будут подбрасывать хвостовики от мин, чтобы создавать видимость, что это все украинская сторона", – сказал собеседник.

Оккупанты даже заставляют персонал электростанции замазывать пулевые отверстия от российских обстрелов на здании.

"По моей информации, русские "работали" с некоторыми людьми для того, чтобы, когда миссия МАГАТЭ приедет, персонал кинулся к ним в ноги и просил, чтобы "в целях безопасности" на станции оставили Россию, что, якобы, они устали от обстрелов. Украина, якобы, обстреливает, а Россия обеспечивает порядок. Еще снимут какой-то пропагандистский ролик под это с завербованными людьми или теми, кто после пыток", – утверждает сотрудник ЗАЕС.

Захватчики запретили персоналу входить на станцию с мобильным телефоном, чтобы украинцы не могли ничего зафиксировать на камеру или диктофон. Работников шантажируют и обыскивают.

"Они постоянно кого-то хватают и отправляют "на подвал". Прямо на территории атомной станции закрывают людей, проводят с ними "воспитательную работу", – рассказал украинец.

Также захватчики начали наведываться домой к жителям Энергодара и интересоваться по поводу референдума.

"Но настроения разные. Да и какое может быть настроение, если к тебе пришли с автоматом и знают, где ты живешь? Я думаю, что все это для того, чтобы делать перепись квартир атомщиков и жителей Энергодара. Чтобы понимать, куда можно будет завезти своих людей с оккупированных территорий – Мелитополя, Мариуполя", – предположил источник.

Напомним, ранее эксперт заявил, что оккупанты подготовили для миссии МАГАТЭ целый спектакль на ЗАЭС.

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