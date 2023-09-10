Среди личного состава ликвидировано почти два десятка российских оккупантов.

Украинские военные продолжают выполнение огневых задач, в том числе наносят авиационные удары по скоплению сил и средств противника на юге Украины.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 18 оккупантов. Уничтожены три пушки, четыре единицы автобронетехники, три лодки, FPV-дрон и полевой пункт боепоставки, сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Кроме того, уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" - 122-мм самоходная гаубица. Это легкобронированная плавучая артиллерийская установка с круговым обстрелом, размещенная на быстроходном гусеничном шасси.

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По данным пресс-службы, пока признаков формирования противником наступательных группировок на Левобережье не обнаружено.

Корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 10 кораблей, из них 9 - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

"Противник продолжает поддерживать активность тактической авиации над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что ночью враг вновь нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный (Одесская область).

Ночью армия РФ снова атаковала Украину дронами - где и что сбили

Как сообщал УНИАН, ночью 10 сентября российская армия атаковала Украину ударными БПЛА типа "Шахед" с северного направления (Курск). Всего были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевской области. Силами и средствами Воздушных Сил и других подразделений Сил обороны Украины уничтожено 26 Shahed-136/131.

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