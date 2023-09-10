Ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с северного направления (Курск).
Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил Украины. "Зафиксированы пуски 33 "шахедов" в направлении Киевской области", - отмечается в сообщении.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 Shahed-136/131.
Ночная воздушная тревога
Российские оккупанты запускали ударные дроны по Украине, поэтому в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Она длилась два часа. Утром стало известно, что враг атаковал "шахедами" Киев.
Как сообщила КГВА, БПЛА заходили на столицу группами с разных направлений. Всего силы ПВО уничтожили более 20 дронов. Их обломки упали в нескольких районах столицы. Известно, что в Шевченковском районе они повредили квартиру в многоэтажке. Также были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Большинство обломков упало на пустыри. На данный момент известно об одном пострадавшем, но его жизни ничего не угрожает.