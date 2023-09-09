Также стало известно о текущем количестве кораблей РФ в Черном и Азовском морях.

За прошедшие сутки на юге украинские военные ликвидировали еще почти 30 российских оккупантов и 18 единиц вражеской техники и вооружения.

Оперативная обстановка в этой зоне остается стабильно напряженной, сообщают Силы обороны юга Украины.

За минувшие сутки врагу были нанесены следующие потери: 28 оккупантов, 3 танка, 1 пушка, 2 миномета, 5 единиц автомобильной техники и 1 автомобиль с боекомплектом, 2 комплекта антенных систем станции радиоэлектронной борьбы, 2 разведывательных беспилотных летательных аппарата и 2 комплекса видеонаблюдения "Муром". Кроме того, уничтожен пункт управления беспилотниками и наблюдательный пункт.

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Также уточняется, что по состоянию на 9 сентября корабельная группировка россиян развернута в количестве 13 кораблей, из них 12 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители РФ заведены в пункты базирования.

В то же время, тактическая авиация россиян поддерживает активное присутствие над акваторией Черного моря с целью давления на гражданское судоходство. Время от времени враг запускает управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный.

Кроме того, за прошедшие сутки РФ нанесла авиационные удары 4 управляемыми авиабомбами КАБ-500 в район населенных пунктов Отрадокаменка и Казацкое. В результате погибли 3 и ранены 8 гражданских лиц, также повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне совершили 66 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов.

Также 8 сентября во время разминирования поля возле Брускинского трое саперов организации гуманитарного разминирования подорвались на вражеской мине. Сейчас один из них находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 600 оккупантов на фронте

Как сообщал УНИАН, в целом за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать еще 600 российских оккупантов и десятки единиц вражеской техники и вооружения.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 268 тысячи 140 своих военных и более 35 тыс. единиц техники.

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