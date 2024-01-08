России "некомфортно" вести атаки в текущих условиях.

Оккупантов "выживает" с левобережья Херсонщины плохая погода: армия РФ может на некоторое время "приморозить" свои штурмы, ведь сейчас ее пребывание на этой украинской территории уже достаточно осложнилось.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Штурмовые действия на определенный период времени могут быть "приморожены", в том числе и в условиях той погоды, которая сейчас затрудняет оккупантам пребывание на левом берегу", - акцентировала она.

Гуменюк заявила, что на данный момент враг делает больший акцент на атаки с воздуха, ведь последние штурмы Херсонщины не позволили достичь желаемого результата.

Ранее армия РФ интенсифицировала свои попытки наступлений (примерно до 18 штурмов за сутки). Однако последние два дня наблюдается спад соответствующей активности. "Зато враг пытается использовать неуправляемые авиационные ракеты из тактической авиации", - пояснила Гуменюк.

Вместе с тем, даже в своих воздушных атаках Россия вынуждена действовать осторожно, не забывая о "болезненном" опыте своих самолетов (в декабре 2023 года украинские силы ПВО сбили 4 вражеских самолета Су-34).

По словам Гуменюк, Россия боится рисковать в небе, но в то же время пока ограничивает свои штурмы.

Россия потеряла новейший комплекс РЭБ

Сегодня операторы ССО похвасталась уничтожением новейшего российского РЭБ "Тирада-2". Его удалось "поймать" на Донецком направлении. Комплекс был уничтожен дотла, отчитались в Силах спецопераций.

Украинцам также показали ролик о том, как "Тирада-2" подверглась "бавовне". Как известно, этот комплекс РФ применяет в войне для заглушки сигнала спутников.

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