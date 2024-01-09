Украинские военные ликвидировали 5 танков, 9 ББМ и 6 артсистем врага.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 8 января, ликвидировали еще 820 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на утро потери РФ в войне против Украины составляют 365 990 человек.

Также наши защитники и защитницы уничтожили:

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танков ‒ 6036 (+5);

боевых бронированных машин ‒ 11203 (+9);

артиллерийских систем – 8672 (+6);

РСЗО – 954 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1),

крылатые ракеты - 1805 (+18),

автомобильную технику и автоцистерны - 11552 (+10);

специальную технику-1333 (+5).

В то же время не изменилось количество уничтоженных систем ПВО (638), самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что оккупанты усилили свою активность по всей передовой и теперь несут значительные потери. В условиях активизации захватчиков на различных участках фронта нехватка ресурсов и материальной поддержки может существенно влиять на боеспособность и эффективность операций.

Всего за месяц почти 100 российских оккупантов на Авдеевском направлении сдались в плен, а из-за морозов в ближайшее время их количество может существенно увеличиться.

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