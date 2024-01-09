Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 8 января, ликвидировали еще 820 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на утро потери РФ в войне против Украины составляют 365 990 человек.
Также наши защитники и защитницы уничтожили:
- танков ‒ 6036 (+5);
- боевых бронированных машин ‒ 11203 (+9);
- артиллерийских систем – 8672 (+6);
- РСЗО – 954 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1),
- крылатые ракеты - 1805 (+18),
- автомобильную технику и автоцистерны - 11552 (+10);
- специальную технику-1333 (+5).
В то же время не изменилось количество уничтоженных систем ПВО (638), самолетов (329), вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1).
Война в Украине - последние новости
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что оккупанты усилили свою активность по всей передовой и теперь несут значительные потери. В условиях активизации захватчиков на различных участках фронта нехватка ресурсов и материальной поддержки может существенно влиять на боеспособность и эффективность операций.
Всего за месяц почти 100 российских оккупантов на Авдеевском направлении сдались в плен, а из-за морозов в ближайшее время их количество может существенно увеличиться.