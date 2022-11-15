Противники с Кинбурнской косы пытался атаковать Очаков, поделились в оперативном командовании "Юг".

На Кинбурнской косе в Николаевской области и в городе Алешки в Херсонской по состоянию на утро, 15 ноября, были захватчики.

Наши ракетно-артиллерийские подразделения наносили удары по вражескому склада с боеприпасами в Алешках, а также по местам сосредоточения вооружения, техники и живой силы противника, говорится на странице оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...С Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня "Град" пытался атаковать Очаков. Удары по акватории и пирсах. Без потерь", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее в СМИ появилась информация, что от оккупантов освободили Алешки и Кинбурнскую косу.

Освобождение украинских территорий - важные новости

Российским оккупантам удалось захватить часть востока и юга Украины. Армия дает достойный отпор врагам. ВСУ пошли в контрнаступление в конце лета.

Уже освобождены почти вся Харьковская и Николаевская области (кроме Кинбурнской косы), а также ряд населенных пунктов на Донбассе.

Кроме того, захватчики отступили с правобережной части Херсонской области на левобережную, защитники Украины уже освободили Херсон.

На нашей земле по состоянию на 15 ноября ликвидировали 82 080 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: