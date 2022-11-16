Всего ВСУ выполнили более 50 огневых задач.

В течение прошедшего дня Силы обороны нанесли удары по захватчикам на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы, выполнив более 50 огневых задач.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня совершали огневое влияние по позициям противника и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра и в районе Кинбурнской косы и выполнили более 50 огневых задач.

Как отмечают в командовании, по результатам огневого поражения, ликвидировано 17 захватчиков и уничтожено и повреждено 15 единиц автобронетехники, две самоходные артиллерийские установки и разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

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Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Новой Каховке и Олешках. Остальные потери противника, доразведываются.

Деоккупация Украины - важнейшие новости

Начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена. Под оккупацией оставалась Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.

10 ноября стало известно, что украинские воины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко отмечал, что это последний город, который находился под контролем противника в Николаевской области.

11 числа украинские спецподразделения зашли в Херсон, который противники смогли захватить в первые дни полномасштабного вторжения.

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