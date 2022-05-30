Ему удалось спасти 10 защитников Украины.

28-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени Рыцарей Зимнего похода рассказала историю подвига старшего лейтенанта Сергея Ткачука, который вывез раненых бойцов из окруженного села.

Как отметили в бригаде, в апреле Ткачук получил сверхсложное задание - доставить окруженным бойцам в одном из сел оружие и эвакуировать оттуда раненых.

"Мне казалось, что это билет в один конец, но приказы командования не обсуждаются. Ночью мы двинулись морем. Дорога была нелегкой, больше чем четыре часа мы шли посреди шторма", - рассказал Вив.

Старший лейтенант заблаговременно предупредил командиров окруженных подразделений и использовал огонь дружественной артиллерии как прикрытие. В таких условиях он начал оперативно передавать вооружение и забирать раненых.

"Русские нас заметили только когда выходили оттуда. И тогда начался кошмар. Лодка была перегружена, мы не могли отойти быстро. А орки били прицельно - еще метр, и было бы прямое попадание по БМП-3. И тогда волна опустила нас, и снаряд пролетел мимо. Связь пропала, ротные доложили, что мы можем не вернуться. Но дал Бог, все обошлось", - вспоминает военный.

Путь по морю был сверхсложным: ледяная вода, лодка постепенно тонет, раненые волнуются, что погибнут прямо в море.

"Мы высадились дальше места назначения. Кто мог идти, двинулся со мной. Им было трудно, но останавливаться нельзя было. Дошли до одного из населенных пунктов, где вызвали поисковую бригаду. ... Единственное, что было страшно - утопиться в том шторме. Потому что я же хотел людей спасти. Побратимы сказали мне, что на такое способен только я. Не знаю, почему. Наверное, доверяют", - говорит Ткачук.

Таким образом удалось спасти 10 защитников Украины, сейчас они получают медицинскую помощь, а сам Ткачук продолжает выполнять боевые задачи.

Ткачук начал свой боевой путь в 1998 году солдатом. С 2014 года непрерывно защищает Украину. Теперь - как командир батальона 28 ОМБр.

Он был награжден знаком отличия Министерства обороны Украины - огнестрельным оружием, пистолетом Glock-19. А указом президента Владимира Зеленского от 18 мая старший лейтенант был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Дома его с победой ждут жена и 2 дочери.

Как писал УНИАН, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение трех месяцев полномасштабной российско-украинской войны более 15 тысяч украинцев было отмечено государственными наградами, 115 – присвоено звание Героя Украины, из которых 75 – посмертно.

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