Враг потерял дорогую технику и лодки.

За минувшие сутки на южном участке фронта Силы обороны уничтожили почти сотню оккупантов, вместе с вражеской техникой и лодками.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, обстановка в зоне ответственности остается стабильно напряженной. Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

"Корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц - 10 в Черном и 2 в Азовском морях. Ракетоносители находятся в пунктах базирования", - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что за минувшие сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 95 оккупантов, БМП-2, два беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин" и "Mohajer" и четыре единицы автомобильной техники.

Кроме того они уничтожили три лодки ДРГ, два комплекса видеонаблюдения "Муром-М" и полевой пункт боепоставки.

Ситуация на южном фронте

Как сообщал УНИАН, российская армия терроризирует жителей Правобережья, наносят удары из различного вида оружия по населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины. Силы обороны уничтожают оружие и технику оккупантов.

В течение минувших суток украинские защитники и защитницы обезвредили еще около 600 российских захватчиков, общие боевые потери россиян с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тыс. 660 человек.

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